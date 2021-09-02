На думку агента В'ячеслава Заховайла, який працює в Празі, футболісти національної команди не розуміють відповідальності, яка на них покладена. Віддавати результат такому супернику наша команда просто не мала права.

До теми Казахстан можна було перемагати і без тренера, – Маркевич знищив збірну України

Я знав що наші гравці нахабні піжони, але не знав що на стільки. Зганьбили країну і підвели головного тренера. Ще раз переконуюся, що ситі коти не можуть бути професіоналами. У них все "хі-хі та "ха-ха", а потім "вибачте". Ваші вибачення нікому не потрібні… Ви одягаєте футболку національної збірної. У вашу честь виконують національний гімн,

– написав він.

Нагадаємо, учора Україна сенсаційно зіграла внічию з Казахстаном. Підопічні Петракова забили на 90+3 хвилині, але не зуміли втримати перевагу та пропустили та 90+6 хвилині. Втрачені очки ускладнюють завдання здобуття путівок на чемпіонат світу в Катарі.