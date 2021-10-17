Вже у середині першого тайму Аталанта вела у рахунку 2:0. Дубль оформив словенець Йосіп Ілічіч. Однак незабаром господарі один гол відіграли зусиллями Федеріко Ді Франческо.

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На старті другої половини зустрічі захисник Емполі Маттіа Віті відзначився автоголом – так рахунок став 1:3. Аталанта могла кілька разів пропускати, однак Хуан Муссо спільно з оборонцями відводив загрозу. Зате на 89-й хвилині забили гості – Маріо Пашаліч на пару з Дуваном Сапатою організували гол (другий асист хорвата).

Джанп'єро Гасперіні залишив на лаві запасних кількох своїх лідерів, зокрема і Руслана Маліновського, яких випустив по ходу зустрічі. Вже у середу на бергамасків чекає зустріч у Лізі чемпіонів з Манчестер Юнайтед. Сподіваємося, українець з'явиться у старті.

Чемпіонат Італії, 8 тур

Емполі – Аталанта 1:4

Голи: Ді Франческо, 30 – Ілічіч, 11, 26, Віті (автогол), 49, Сапата, 89.