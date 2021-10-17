"У мене є інша інформація про те, що люди не просили замін. Що вони могли бігти. Я не претендую на якісь інсайди, просто є різна інформація. Я можу констатувати тільки одне: футболісти, які вийшли на заміну в складі збірної Боснії та Герцеговини підсилили гру команди і мали вплив на посилення гри, а футболісти, які вийшли на заміну в складі збірної України гру команди не підсилили".

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Одразу після гри наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков заявив, що Ярмоленко та Яремчук просили про заміну у перерві львівського поєдинку.

Нагадаємо, що Роман Яремчук залишив поле на 72-й хвилині, після чого боснійці рахунок зрівняли на 77-й хвилині. Андрія Ярмоленка було замінено на 82-й хвилині. Замість першого вийшов Данило Сікан, другого замінив Олександр Зубков. Матч на "Арені Львів" завершився внічию 1:1.