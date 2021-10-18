Как рассказал главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини, сначала он хотел ставить в основной состав Малиновского. Но перед матчем решил отдать предпочтение Иличичу, который часто является дублером украинца.

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С Иличичем в такой игре мы сильнее в построении атак. В сборной он сыграл очень хорошо, вернул свою лучшую форму. На тренировке я заметил, что он готов. Я только вчера вечером решил поставить в состав Йосипа. Сначала думал со старта выпустить Малиновского, а Иличича уже на протяжении матча, как обычно,

– рассказал Гасперини.

Отметим, что Иличич оформил дубль, но перед заменой не сумел реализовать пенальти. Малиновский после выхода на поле тоже имел шанс забить, но не воспользовался им.