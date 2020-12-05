В обновленной таблице коэффициентов УЕФА после очередного тура еврокубков Украина занимает 12-е место.

Состоялся 5-й тур квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. По его итогам, в таблице коэффициентов УЕФА Украина расположилась на 12-м месте.

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Шахтер и Заря обыграли Реал и Лестер, а вот киевское Динамо на стадии группового этапа не смогло принести в национальную копилку ни одного зачетного пункта. В целом украинские команды в текущем сезоне еврокубков заработали 24 очка, что трансформируется в таблице УЕФА в 4,8 балла (24 очка делим на 5 клубов).

Отметим, что 12 место в таблице коэффициентов УЕФА, на котором мы находимся, имеет квоту в еврокубках на лето 2022 года для 5 клубов:

Лига чемпионов – два клуба: один – во втором квалификационном, один – в плей-офф раунде;

Лига Европы – один клуб в плей-офф раунде;

Лига конференций – два клуба: один – во втором квалификационном, один – в третьем квалификационном раунде.