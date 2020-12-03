Відбулося засідання Виконкому УЄФА, на якому було прийнято декілька важливих рішень щодо майбутніх міжнародних турнірів.

Фінальний поєдинок нового турніру Ліга конференцій-2022 відбудеться в Тирані, столиці Албанії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також: Названі найдорожчі гравці світу: на якому місці українці в рейтингу ТОП-250

Цей історичний поєдинок відбудеться 25 травня 2022 року.

Також виконком УЄФА вирішив, що матчі фінальної стадії Ліги націй відбуватимуться в Італії. Зазначимо, що в розіграші візьмуть участь Франція, Бельгія, Іспанія та Італія.

Фінальна частина молодіжного Євро-2023 відбудеться у Румунії та Грузії, а Вірменія та Азейбарджан після врегулювання збройного конфлікту знову можуть приймати міжнародні матчі.