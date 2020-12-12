Завершення групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи дозволяє підбити кінцеві підсумки для 2020-го року в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

УЄФА оновив рейтинг після завершення групового етапу єврокубків.

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На зимову перерву українські клуби йдуть на 12-й сходинці. Шотландія, яка випереджає нас на 0,425 бала завдяки перемогам Селтіка та Рейнджерса в останньому турі ЛЄ, залишилася на 11 місці.

Втім, якщо обійти Австрію, яка на 10 місці, для нас в цьому сезоні вже нереально, то знову перегнати Шотландію можна. У весняній частині єврокубків у нас буде дві команди, а в них боротьбу продовжить лише Рейнджерс.

Крім того, 12 сходинку Україна в сезоні 2020/2021 вже точно не втратить.