Завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы позволяет подвести окончательные итоги для 2020-го года в таблице коэффициентов УЕФА.

УЕФА обновил рейтинг после завершения группового этапа еврокубков.

Читайте также Сейв за сейвом: как Лунин удивляет Зидана на тренировках

На зимний перерыв украинские клубы идут на 12-й строчке. Шотландия, которая опережает нас на 0,425 балла благодаря победам Селтика и Рейнджерс в последнем туре ЛЕ, осталась на 11 месте.

Впрочем, если обойти Австрию, которая на 10 месте, для нас в этом сезоне уже нереально, то снова обогнать Шотландию можно. В весенней части еврокубков у нас будет две команды, а у них борьбу продолжит лишь Рейнджерс.

Кроме того, 12 место Украина в сезоне 2020/2021 уж точно не потеряет.