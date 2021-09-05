Андрій Миколайович, який очолював збірну України 5 років, сидів з президентом УАФ Андрієм Павелком в різних ложах. Нагадаємо, що їх пов'язують не лише робочі стосунки – вони є кумами.

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Як раніше розповів сам Шевченко, він хотів продовжити роботу в збірній, але УАФ не пішла на пролонгацію контракту. Фахівець декілька разів зустрічався з Андрієм Павелком, але мова про продовження співпраці не йшлася.

У підсумку Шевченко покинув збірну України, а УАФ понад два тижні перед важливими матчами у кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі чекала відповіді від Реброва, а потім в авральному режимі призначила тренером Олександра Петракова з приставкою "виконуючий обов'язки".