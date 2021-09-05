Руслан Маліновський – один з найбільш зіркових гравців збірної України. Та навіть це не гарантувало лідеру Аталанти місце в основі національної команди.

Цікаво Петраков розповів про секрет налаштування на Францію, подякував Шевченку і поділився мрією

Хавбек образився на Олександра Петракова через те, що той не ставив його в основу на матчі проти Казахстану та Франції. Як розповів тренер "жовто-синіх", він спілкувався на цю тему з самим футболістом, пояснив йому своє рішення та навіть попросив вибачення.

Ми поспілкувалися з Русланом, коли він прибув до збірної. Він ображається, що я його не поставив до складу. Я з ним поговорив, попросив у нього вибачення. Я тільки прийшов у команду. Мені в цій схемі потрібні гравці, які мають флангову швидкість. Будемо з Русланом розмовляти, подивимося, як буде далі,

– сказав Петраков.

Нагадаємо, у кваліфікації на ЧС-2022 Україна 5 разів зіграла внічию. Нам залишилось зіграти 3 матчі: проти Фінляндії на виїзді та двічі проти Боснії та Герцеговини.