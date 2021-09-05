На думку Максима Калініченка, команда Олександра Петракова показала не лише хорошу структуру гри, а й була сконцентрована на атаці. Така тактика у матчі проти діючих чемпіонів світу заслуговує лише на похвалу.

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Хороша гра від України, але знову тільки нічия. Без Зіни гра стала більш вертикальною і мені це сподобалося. Ярмоленко – молодець, б'ється, як лев. Зі Степаненком в центрі стало спокійніше. Чекаю на подальші перемоги,

– написав Калініченко у своєму твіттері.

Нагадаємо, Зінченко пропустив матч проти збірної Франції через перебір жовтих карток. Україна розписала з чемпіонами світу 5-у поспіль у кваліфікації на ЧС-2022 нічию. "Жовто-сині" зіграють у відборі на Мундіаль в Катарі ще три гри – в гостях проти Фінляндії та двічі проти Боснії та Герцеговини.