Молодий нападник не поскупився на компліменти генуезькому клубу. Місто та клуб зустріли його надзвичайно гостинно, тому нападник хоче якомога швидше віддячити за теплий прийом на футбольному полі.

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Владислав знає, що Олексію Михайличенку у футболці Сампдорії вдавалося стати чемпіоном. Нападник сподівається не підвести зіркового співвітчизника та побудувати успішну кар'єру на Аппенінах.

Що стосується ігрового номера, то Андрій Шевченко тут ні до чого – таланта мотивує інший футболіст.

Своїм кумиром вважаю Кріштіану Роналду, в якого я прагну чогось навчитись, тому й вибрав сімірку – свій улюблений номер. Буду намагатись забити як найбільше голів під цим номером чим допоможу залишитись команді у вищому дивізіоні,

– заявив Супряга.

Нагадаємо, що юний чемпіон світу перейшов у Італію з Динамо на правах оренди. Угода розрахована на 1,5 роки, у контракті передбачено право викупу футболіста.

Автор Роман Колодрубський