Молодой нападающий не поскупился на комплименты генуэзскому клубу. Город и клуб встретили его очень гостеприимно, поэтому нападающий хочет поскорее отблагодарить за теплый прием на футбольном поле.

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Владислав знает, что Алексею Михайличенко в футболке Сампдории удавалось стать чемпионом. Нападающий надеется не подвести звездного соотечественника и построить успешную карьеру на Аппенинах.

Что касается игрового номера, то Андрей Шевченко здесь ни при чем – таланта мотивирует другой футболист.

Своим кумиром считаю Криштиану Роналду, у которого я стараюсь чему-нибудь научиться, поэтому и выбрал семерку – свой любимый номер. Буду пытаться забить как больше голов под этим номером, чем помогу остаться команде в высшем дивизионе,

– заявил Супряга.

Напомним, юный чемпион мира перешел в Италию из Динамо на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1,5 года, в контракте предусмотрено право выкупа футболиста.

Автор Роман Колодрубский