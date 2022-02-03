На думку колишнього тренера Динамо та збірної України Йожефа Сабо, виклик Мілевського у команду з міні-футболу – неправильне рішення. Футболіст вже мав шанс реалізувати свій потенціал, але втратив його через власну безвідповідальність.

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Нічого наздогнати неможливо! Я двічі брав Мілевського та Алієва на збори з Динамо, але вони – п'яниці та алкоголіки! До того ж не дотримувалися жодних режимів. Ну, як ми можемо виставляти Мілевського, як приклад для молоді?

– обурюється Сабо.

На думку фахівця, національна команда з міні-футболу від запрошення Мілевського отримає лише проблеми та репутаційні ризики. Він не в захваті від "паркетного" футболу, але шокований рішенням федерації.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Артем Мілевський завершив ігрову кар'єру. Останнім клубом для футболіста став Минай.