У групу відбору на Чемпіонат світу-2022 жереб подарував нам різношерсту компанію, з якою українцям буде доволі непросто. Пропонуємо вашій увазі експрес-представлення майбутніх суперників "синьо-жовтих".

Франція

Рейтинг національних збірних ФІФА: 2 місце.

2 місце. Досягнення: Чемпіони світу (1998, 2018), Чемпіони Європи (1984, 2000).

Чемпіони світу (1998, 2018), Чемпіони Європи (1984, 2000). Головний тренер: Дідьє Дешам.

Дідьє Дешам. Капітан: Уго Льоріс.

Уго Льоріс. Середній вік: 27,7 років.

27,7 років. Найдорожчий футболіст за версією Transfermarkt : Кіліан Мбаппе (180 млн. євро).

Кіліан Мбаппе (180 млн. євро). Найкращий бомбардир: Тьєрі Анрі (51 гол).

Тьєрі Анрі (51 гол). Найкращий бомбардир серед чинних гравців: Олів'є Жиру (44 голи).

Олів'є Жиру (44 голи). Рекордсмен за кількістю зіграних матчів: Ліліан Тюрам (142 матчі).

Ліліан Тюрам (142 матчі). Рекордсмен за кількістю зіграних матчів серед чинних гравців: Уго Льоріс (120 матчів).

До теми ЧС-2022: усі результати жеребкування групового етапу

Україна проти Франції

10 матчів: 1 перемога, 3 нічиїх, 6 поразок, різниця м'ячів 6-21

27.03.1999. Відбір на Євро. Франція-Україна 0:0

04.09.1999. Відбір на Євро. Україна-Франція 0:0

06.06.2004. Товариський матч. Франція-Україна 1:0

02.06.2007. Відбір на Євро. Франція-Україна 2:0

21.11.2007. Відбір на Євро. Україна-Франція 2:2

06.06.2011. Товариський матч. Україна-Франція 1:4

15.06.2012. Чемпіонат Європи. Україна-Франція 0:2

15.11.2013. Плей-оф відбору до ЧС. Україна-Франція 2:0

19.11.2013. Плей-оф відбору до ЧС. Франція-Україна 3:0

07.10.2020. Товариський матч. Франція-Україна 7:1

Учасник фінальної стадії Ліги націй УЄФА-2021, одна з найкращих збірних світу, команда з величезною кількістю зірок – це все збірна Франції. Історія зустрічей "синьо-жовтих" та представників країни круасанів надзвичайно багата на події. Тут і приємні спогади рівної гри з чинним на той момент чемпіоном світу у 1999-му. І особливі емоції від протистояння на Євро на дощовій "Донбас-Арені". Як не згадати 2013-й, коли ми спочатку здійнялися до небес з хлопцями Михайла Фоменка, а через кілька днів болісно впали і не поїхали на Чемпіонат світу. Свіжий біль від сімох пропущених голів у жовтні ще довго не даватиме нам спокою.

У якості родзинки наших зустрічей – рекордна аудиторія на "Стад де Франс" у червні 2007-го, коли за битвою на полі спостерігали 80 051 глядач. Попереду на нас чекатимуть два фантастичні матчі проти команди неймовірного Дідьє Дешама (третій в історії, кому вдавалося виграти Чемпіонат світу як футболіст та тренер). І це хороша нагода для того, щоб реабілітуватися за сором у Сен-Дені.

Виокремлювати когось серед французьких збірників не варто. У розпорядженні тренерського штабу є вдосталь гравців найвищого рівня.

Фінляндія

Рейтинг національних збірних ФІФА: 54 місце.

54 місце. Досягнення: перший великий форум - майбутній Чемпіонат Європи.

перший великий форум - майбутній Чемпіонат Європи. Головний тренер: Маркку Канерва.

Маркку Канерва. Капітан: Тім Спарв.

Тім Спарв. Середній вік: 27,8 року.

27,8 року. Найдорожчий футболіст за версією Transfermarkt : Лукаш Градецкі (8 млн. євро).

Лукаш Градецкі (8 млн. євро). Найкращий бомбардир: Ярі Літманен (32 голи).

Ярі Літманен (32 голи). Найкращий бомбардир серед чинних гравців: Теему Пуккі (27 голів).

Теему Пуккі (27 голів). Рекордсмен за кількістю зіграних матчів: Ярі Літманен (137 матчів).

Ярі Літманен (137 матчів). Рекордсмен за кількістю зіграних матчів серед чинних гравців: Теему Пуккі (87 матчів).

Україна проти Фінляндії

2 матчі: 2 перемоги, різниця м'ячів 3-1

12.11.2016. Відбір на ЧС. Україна-Фінляндія 1:0

11.06.2017. Відбір на ЧС. Фінляндія-Україна 1:2

Маркку Канерва очолює фінську збірну протягом чотирьох років і саме з постаттю цього наставника пов'язаний підйом місцевого футболу. Ще п’ять років Канерва працював у тренерському штабі збірної у якості асистента. У 2018-му фінам вдалося здійснити неможливе – вони пробилися на Євро, на шляху до якого стали переможцями групи Ліги націй у компанії з міцними угорцями, греками та естонцями. Головна зірка збірної Фінляндії – нападник Норвіча Теему Пуккі. Він – справжній улюбленець фінського народу.

Наш досвід протистояння з фінами незначний, зате пам’ятний. Підсумок загалом позитивний, однак Україна вигризала кожну перемогу. Можна припустити, що з часом хлопці Канерви стали тільки сильнішими і тепер буде ще складніше.

Боснія та Герцеговина

Рейтинг національних збірних ФІФА: 55 місце.

55 місце. Досягнення: груповий етап Чемпіонату світу (2014).

груповий етап Чемпіонату світу (2014). Головний тренер: Душан Баєвіч (скоріш за все, покине команду).

Душан Баєвіч (скоріш за все, покине команду). Капітан: Міралем П'яніч.

Міралем П'яніч. Середній вік: 25,3 року.

25,3 року. Найдорожчий футболіст за версією Transfermarkt : Міралем П'яніч (50 млн. євро).

Міралем П'яніч (50 млн. євро). Найкращий бомбардир: Едін Джеко (59 голів).

Едін Джеко (59 голів). Найкращий бомбардир серед чинних гравців: Едін Джеко (59 голів).

Едін Джеко (59 голів). Рекордсмен за кількістю зіграних матчів: Едін Джеко (112 матчів).

Едін Джеко (112 матчів). Рекордсмен за кількістю зіграних матчів серед чинних гравців: Едін Джеко (112 матчів).

Україна проти Боснії та Герцеговини

Раніше не зустрічалися

На континенті залишилося не так вже й багато збірних, проти яких ніколи не грала Україна. Команда Боснії та Герцеговини – одна з таких білих плям. Мабуть, для більшості українців боснійський футбол асоціюється з Едіном Джеко та Міралемом П'янічем, зірками першої величини.

Зараз збірна Боснії та Герцеговини переживає не найкращі свої часи. Промовистий факт – у стресовому 2020-му році команда Душана Баєвіча не спромоглася перемогти жодного разу (задля справедливості варто додати – у суперниках були італійці, поляки та нідерландці). На прес-конференції після останнього матчу наставник боснійців подякував усім за спільну роботу і попрощався. Про офіційну відставку поки не повідомлялося.

Казахстан

Рейтинг національних збірних ФІФА: 122 місце.

122 місце. Досягнення: –

– Головний тренер: Міхал Білек (покинув команду).

Міхал Білек (покинув команду). Капітан: Гафуржан Суюмбаєв.

Гафуржан Суюмбаєв. Середній вік: 28 років.

28 років. Найдорожчий футболіст за версією Transfermarkt : Нурали Аліп, Станіслав Покатілов, Ісламбек Куат (по 1,50 млн. євро).

Нурали Аліп, Станіслав Покатілов, Ісламбек Куат (по 1,50 млн. євро). Найкращий бомбардир: Руслан Балтієв (13 голів).

Руслан Балтієв (13 голів). Найкращий бомбардир серед чинних гравців: Сергій Хижниченко (8 голів).

Сергій Хижниченко (8 голів). Рекордсмен за кількістю зіграних матчів: Самат Смаков (76 матчів).

Самат Смаков (76 матчів). Рекордсмен за кількістю зіграних матчів серед чинних гравців: Юрій Логвиненко (53 матчі).

Україна проти Казахстану

4 матчі: 4 перемоги, різниця м'ячів 9-3

08.09.2004. Відбір на ЧС. Україна-Казахстан 2:1

04.06.2005. Відбір на ЧС. Казахстан-Україна 1:3

10.09.2008. Відбір на ЧС. Україна-Казахстан 2:0

10.06.2009. Відбір на ЧС. Казахстан-Україна 1:2

Потенційно і рейтингово найслабша команда нашої групи. Втім замість умовних Андорри чи Естонії нам доведеться летіти у Казахстан. З однієї сторони, українці повинні брати своїх шість очок, з іншої – буде непросто. І не лише через відстані. Казахи володіють досвідченим кістяком, який однозначно зможе дати бій. Зрештою, нам не звикати до зустрічей з Казахстаном, адже "синь-жовті дербі" чотири рази відбувалися якраз в групах у відборі до ЧС.

У складі збірної Казахстану виступають два натуралізовані українці: воротар Дмитро Непогодов (втратив місце першого номера) і захисник Сергій Малий. Майже усі гравці збірної виступають на Батьківщині у складі Кайрата, Астани та Ордабаси.