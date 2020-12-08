В группу отбора на Чемпионат мира-2022 жребий подарил нам разношерстную компанию, с которой украинцам будет довольно непросто. Предлагаем вашему вниманию экспресс-представление будущих соперников "сине-желтых".

Франция

Рейтинг национальных сборных ФИФА: 2 место.

Достижения: Чемпионы мира (1998, 2018), чемпионы Европы (1984, 2000).

Главный тренер: Дидье Дешам.

Капитан: Уго Льорис.

Средний возраст: 27,7 лет.

Самый дорогой футболист по версии Transfermarkt: Килиан Мбаппе (180 млн. евро).

Лучший бомбардир: Тьерри Анри (51 гол).

Лучший бомбардир среди действующих игроков: Оливье Жиру (44 гола).

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей: Лилиан Тюрам (142 матча).

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей среди действующих игроков: Уго Льорис (120 матчей).

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Украина против Франции

10 матчей: 1 победа, 3 ничьих, 6 поражений, разница мячей 6-21

27.03.1999. Отбор на Евро. Франция-Украина 0:0

04.09.1999. Отбор на Евро. Украина-Франция 0:0

06.06.2004. Товарищеский матч. Франция-Украина 1:0

02.06.2007. Отбор на Евро. Франция-Украина 2:0

21.11.2007. Отбор на Евро. Украина-Франция 2:2

06.06.2011. Товарищеский матч. Украина-Франция 1:4

15.06.2012. Чемпионат Европы. Украина-Франция 0:2

15.11.2013. Плей-офф отбора на ЧМ. Украина-Франция 2:0

19.11.2013. Плей-офф отбора на ЧМ. Франция-Украина 3:0

07.10.2020. Товарищеский матч. Франция-Украина 7:1

Участник финальной стадии Лиги наций УЕФА 2021, одна из лучших сборных мира, команда с огромным количеством звезд – это все сборная Франции. История встреч "сине-желтых" и представителей страны круассанов чрезвычайно богата на события. Здесь и приятные воспоминания о равной игре с действующим на тот момент чемпионом мира в 1999-м. И особые эмоции от противостояния на Евро на дождевой "Донбасс-Арене". Как не вспомнить 2013-й, когда мы сначала поднялись до небес с ребятами Михаила Фоменко, а через несколько дней болезненно упали и не поехали на Чемпионат мира. Свежая боль от семи пропущенных голов в октябре еще долго не будет давать нам покоя.

В качестве изюминки наших встреч – рекордная аудитория на "Стад де Франс" в июне 2007-го, когда за битвой на поле наблюдали 80 051 зритель. Впереди нас ждут два фантастических матча против команды невероятного Дидье Дешама (третий в истории, кому удавалось выиграть Чемпионат мира как футболист и тренер). И это хорошая возможность для того, чтобы реабилитироваться за позор в Сен-Дени.

Выделять кого-то среди французских сборников не стоит. В распоряжении тренерского штаба есть достаточно игроков высокого уровня.

Финляндия

Рейтинг национальных сборных ФИФА: 54 место.

Достижения: первый большой форум – предстоящий Чемпионат Европы.

Главный тренер: Маркку Канерва.

Капитан: Тим Спарв.

Средний возраст: 27,8 лет.

Самый дорогой футболист по версии Transfermarkt: Лукаш Градецки (8 млн. евро).

Лучший бомбардир: Яри Литманен (32 гола).

Лучший бомбардир среди действующих игроков: Теему Пукки (27 голов).

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей: Яри Литманен (137 матчей).

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей среди действующих игроков: Теему Пукки (87 матчей).

Украина против Финляндии

2 матча: 2 победы, разница мячей 3-1

12.11.2016. Отбор на ЧМ. Украина-Финляндия 1:0

11.06.2017. Отбор на ЧМ. Финляндия-Украина 1:2

Маркку Канерва возглавляет финскую сборную в течение четырех лет и именно с приходом этого наставника связан подъем местного футбола. Еще пять лет Канерва работал в тренерском штабе сборной в качестве ассистента. В 2018-м финнам удалось совершить невозможное – они пробились на Евро, на пути к которому стали победителями группы Лиги наций в компании с крепкими венграми, греками и эстонцами. Главная звезда сборной Финляндии – нападающий Норвича Теему Пукки. Он – настоящий любимец финского народа.

Наш опыт противостояния с финнами незначительный, зато запоминающийся. Итог в целом положительный, однако Украина выгрызала каждую победу. Можно предположить, что со временем ребята Канервы стали только сильнее.

Босния и Герцеговина

Рейтинг национальных сборных ФИФА: 55 место.

Достижения: групповой этап Чемпионата мира (2014).

Главный тренер: Душан Баевич (скорее всего, покинет команду).

Капитан: Миралем Пьянич.

Средний возраст: 25,3 лет.

Самый дорогой футболист по версии Transfermarkt: Миралем Пьянич (50 млн. евро).

Лучший бомбардир: Эдин Джеко (59 голов).

Лучший бомбардир среди действующих игроков: Эдин Джеко (59 голов).

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей: Эдин Джеко (112 матчей).

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей среди действующих игроков: Эдин Джеко (112 матчей).

Украина против Боснии и Герцеговины

Раньше не встречались

На континенте осталось не так уж и много сборных, против которых никогда не играла Украина. Команда Боснии и Герцеговины – одна из таких белых пятен. Пожалуй, для большинства украинцев боснийский футбол ассоциируется с Эдином Джеко и Миралемом Пьяниччем, звездами первой величины.

Сейчас сборная Боснии и Герцеговины переживает не лучшие времена. Красноречивый факт – в стрессовом 2020-м году команда Душана Баевича не смогла победить ни разу (справедливости ради стоит добавить – в соперниках были итальянцы, поляки и голландцы). На пресс-конференции после последнего матча наставник боснийцев поблагодарил всех за совместную работу и попрощался. Об официальной отставке пока не сообщалось.

Казахстан

Рейтинг национальных сборных ФИФА: 122 место.

Достижения: –

Главный тренер: Михал Билек (покинул команду).

Капитан: Гафуржан Суюмбаев.

Средний возраст: 28 лет.

Самый дорогой футболист по версии Transfermarkt: Нуралы Алип, Станислав Покатилов, Исламбек Куат (по 1,50 млн. Евро).

Лучший бомбардир: Руслан Балтиев (13 голов).

Лучший бомбардир среди действующих игроков: Сергей Хижниченко (8 голов).

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей: Самат Смаков (76 матчей).

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей среди действующих игроков: Юрий Логвиненко (53 матча).

Украина против Казахстана

4 матча: 4 победы, разница мячей 9-3

08.09.2004. Отбор на ЧМ. Украина-Казахстан 2:1

04.06.2005. Отбор на ЧМ. Казахстан-Украина 1:3

10.09.2008. Отбор на ЧМ. Украина-Казахстан 2:0

10.06.2009. Отбор на ЧМ. Казахстан-Украина 1:2

Потенциально и рейтингово самая слабая команда нашей группы. Впрочем, вместо условных Андорры или Эстонии нам придется лететь в Казахстан. С одной стороны, украинцы должны брать свои шесть очков, с другой – будет непросто. И не только из-за расстояния. Казахи располагают опытным костяком, который однозначно сможет дать бой. В конце концов, нам не привыкать к встречам с Казахстаном, ведь "сине-желтые дерби" четырежды проходили как раз в группах в отборе к ЧМ.

В составе сборной Казахстана выступают два натурализованных украинца: вратарь Дмитрий Непогодов (потерял статус первого номера) и защитник Сергей Малый. Почти все игроки сборной выступают на родине в составе Кайрата, Астаны и Ордабасы.