ЧС-2022: усі результати жеребкування групового етапу
Усі європейські збірні дізналися суперників, з якими змагатимуться за путівку на Чемпіонат світу в Катарі.
Учора у швейцарському Цюриху відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду на Євро-2022 для європейських збірних, повідомляє Збірна24.
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Результати жеребкування виглядають так:
Група A: Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан
Група B: Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово
Група C: Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва
Група D: Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан
Група E: Бельгія, Уельс, Чехія, Білорусь, Естонія
Група F: Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова
Група G: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар
Група H: Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта
Група I: Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино
Група J: Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.
Зазначимо, що пряму путівку на Мундіаль отримають переможці груп,а ще три місця розіграють ті, хто зайняли другі місця та дві найкращі команди Ліги націй.
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