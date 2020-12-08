Усі європейські збірні дізналися суперників, з якими змагатимуться за путівку на Чемпіонат світу в Катарі.

Учора у швейцарському Цюриху відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду на Євро-2022 для європейських збірних, повідомляє Збірна24.

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Результати жеребкування виглядають так:

Група A: Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан

Група B: Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово

Група C: Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва

Група D: Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан

Група E: Бельгія, Уельс, Чехія, Білорусь, Естонія

Група F: Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова

Група G: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар

Група H: Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта

Група I: Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино

Група J: Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.

Зазначимо, що пряму путівку на Мундіаль отримають переможці груп,а ще три місця розіграють ті, хто зайняли другі місця та дві найкращі команди Ліги націй.