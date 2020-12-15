Експертна комісія Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини з відбору тренерів перебуває в процесі переговорів з потенційними кандидатами.

До складу експертної комісії входять відомі у минулому футболісти Звездан Місімовіч (Баварія, Вольфсбург) та Емір Спахіч (Севілья, Байєр). Як відомо, попередній наставник боснійської команди Душан Баєвіч нещодавно залишив свій пост.

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"Переговори тривають… Ми розмовляємо, і перебуваємо у пошуку. Загалом все йде за планом", – сказав Місімовіч в коментарі SportCentar.

Боснійська преса наводить імена кількох потенційних кандидатів, серед яких називають Івайло Петєва, Сергея Барбареза, Сергея Якіровіча та Хусрефа Мусеміча. Фаворитом журналісти вважають колишнього легендарного футболіста німецького Гамбурга, 49-річного Барбареза, з яким свого часу разом виступали Місімовіч та Спахіч.

"Поки я б не говорив про імена. Деякі тренери навіть не хочуть, щоб ми згадували їх в якості кандидатів, тому я не хотів би зараз ні на чому спекулювати. Це не вигідно ні нам, ні їм", – запевняє Місімовіч.

Повідомляється, що кінцеве рішення буде прийнято 22 грудня. Члени комітету, відповідальні за пошуки нового коуча, прагнуть якнайшвидше затвердити кінцеву кандидатуру. У такому разі новоспечений тренер матиме більше часу на підготовку до стартового матчу відбору проти збірної Фінляндії. Боснійці називають його одним із ключових у групі.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка свої матчі проти збірної Боснії та Герцеговини проведуть у жовтні та листопаді 2021 року. У нашу групу також потрапили збірні Франції, Фінляндії та Казахстану.