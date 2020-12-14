Форвард Аякса та збірної Нідерландів Квінсі Промес опинився в епіцентрі скандалу.

28-річний гравець Аякса Квінсі Промес був затриманий поліцією в неділю зранку, повідомляє De Telegraaf.

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Гравця підозрюють в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень ножем. Конфлікт за участю футболіста відбувався наприкінці липня під час сімейної вечірки. Під час святкування Промес ніби-то серйозно посварився з членом сім'ї, якого в підсумку вдарив ножем. Присутнім незабаром вдалося припинити бійку.

Повідомляється, що потерпілий отримав і серйозну травму коліна. Чоловік повідомив про нанесення ножових поранень місяць тому, після чого було розпочато розслідування. Разом з тим невідомо, чому Промеса не взяли під варту раніше.

Якщо вина Промеса буде доведена, він може опинитися за ґратами на строк до чотирьох років.

У поточному сезоні форвард провів за Аякс 12 матчів у чемпіонаті Нідерландів та забив 5 м'ячів.