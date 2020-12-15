Экспертная комиссия Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины по отбору тренеров находится в процессе переговоров с потенциальными кандидатами.

В состав экспертной комиссии входят известные в прошлом футболисты Звездан Мисимович (Бавария, Вольфсбург) и Эмир Спахич (Севилья, Байер). Как известно, предыдущий наставник боснийской команды Душан Баевич недавно покинул свой пост.

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"Переговоры продолжаются... Мы разговариваем, и находимся в поиске. В общем, все идет по плану", – сказал Мисимович в комментарии SportCentar.

Боснийская пресса приводит имена нескольких потенциальных кандидатов, среди которых называют Ивайло Петева, Сергея Барбареза, Сергея Якировича и Хусрефа Мусемича. Фаворитом журналисты считают бывшего легендарного футболиста немецкого Гамбурга, 49-летнего Барбареза, с которым в свое время вместе выступали Мисимович и Спахич.

"Пока я бы не говорил об именах. Некоторые тренеры даже не хотят, чтобы мы вспоминали их в качестве кандидатов, поэтому я не хотел бы сейчас ни на чем спекулировать. Это не выгодно ни нам, ни им", – уверяет Мисимович.

Сообщается, что окончательное решение будет принято 22 декабря. Члены комитета, ответственные за поиски нового коуча, стремятся как можно быстрее утвердить конечную кандидатуру. В таком случае у новоиспеченного тренера будет больше времени на подготовку к стартовому матчу отбора против сборной Финляндии. Боснийцы называют его одним из ключевых в группе.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко свои матчи против сборной Боснии и Герцеговины проведут в октябре и ноябре 2021 года. В нашу группу также попали сборные Франции, Финляндии и Казахстана.