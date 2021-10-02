На думку Євгена Левченка, Руслан Маліновський – одна з ключових фігур у збірній України. Сучасний менеджер просто не може розкидатися гравцями такого рівня через власні принципи.

До теми Тренер не має права об**рати своїх підопічних, – Левченко розкритикував Петракова за відвертість

Сучасний тренер зобов'язаний комунікувати, розмовляти і знаходити з гравцями спільну мову. Це головне завдання будь-якого менеджера. Для вирішення цього конфлікту потрібен саме менеджер – людина, яка переступить через своє его,

– вважає Левченко.

Експерт переконаний, що перший крок до примирення має зробити саме Петраков, адже він дозволив собі винести ситуацію з роздягальні на публіку.

Нагадаємо, наставник збірної України не лише посварився з Русланом Маліновським, а й не викликав його на жовтневі матчі.

9 жовтня Україна зіграє на виїзді проти Фінляндії, а 12 жовтня у Львові прийме Боснію та Герцеговину.