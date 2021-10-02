По мнению Евгения Левченко, Руслан Малиновский – одна из ключевых фигур в сборной Украины. Современный менеджер просто не может разбрасываться игроками такого уровня из-за собственных принципов.

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Современный тренер обязан коммуницировать, разговаривать и находить с игроками общий язык. Это главная задача любого менеджера. Для решения этого конфликта нужен именно менеджер – человек, который переступит через свое эго,

– считает Левченко.

Эксперт убежден, что первый шаг к примирению должен сделать именно Петраков, ведь он позволил себе вынести ситуацию из раздевалки на публику.

Напомним, наставник сборной Украины не только поссорился с Русланом Малиновским, но и не вызывал его на октябрьские матчи.

9 октября Украина сыграет на выезде против Финляндии, а 12 октября во Львове примет Боснию и Герцеговину.