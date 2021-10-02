На жовтневі матчі Маркку Канерва викликав 24-х футболістів. Помітних втрат у збірної Фінляндії немає.
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Заявка збірної Фінляндії на матч з Україною
Воротарі: Єссе Йоронен (Брешія, Італія), Лукаш Градецкі (Байєр, Німеччина), Карлйохан Ерікссон (Мьялбі, Швеція).
Захисники: Йоона Тойвіо (Хеккен, Швеція), Лео Вяйсянен (Ельфсборг, Швеція), Паулюс Араюурі (Фамагуста, Кіпр), Роберт Іванов (Варта, Польща), Юхані Ояла (Мотервелл, Шотландія), Альбін Гранлунд (Сталь, Польща), Юкка Райтала (Монреаль Імпакт, Канада), Ніколай Алхо (МТК, Угорщина), Ніколас Хямяляйнен (Лос-Анджелес Гелаксі, США).
Півзахисники: Ільмарі Нісканен (Данді, Шотландія), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландія), Онні Валакарі (Пафос, Кіпр), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеція), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегія), Каан Кайрінен (Ліллестрьом, Норвегія), Робін Лод (Міннесота Юнайтед, США), Фредрік Єнсен (Аугсбург, Німеччина), Урхо Ніссіля (КуПС).
Нападники: Теему Пуккі (Норвіч, Англія), Йоель Пох'янпало (Різеспор, Туреччина), Маркус Форсс (Брентфорд, Англія).
Матч групового етапу відбору на ЧС-2022 Фінляндія – Україна відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Матч розпочнеться о 19:00.