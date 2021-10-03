Рахунок у матчі було відкрито вже на 2-й хвилині. Взяття воріт – індивідуальна заслуга нападника збірної України Артема Довбика.

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Він отримав м'яч, пройшов по краю штрафного майданчика та пострілом з дуже гострого кута вразив ворота. Голкіпер Львова Олександр Ільющенков не встиг зреагувати на удар. Навіть партнери по команді очікували, що форвард буде робити навіс, але той прийняв дуже нестандартне рішення.

У підсумку шедевр Довбика на старті допоміг команді здобути мінімальну перемогу.

Гол Довбика та огляд матчу Львів – СК Дніпро-1