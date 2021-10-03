Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Взятие ворот – индивидуальная заслуга нападающего сборной Украины Артема Довбыка.

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Он получил мяч, прошел по краю штрафной и выстрелом из очень острого угла поразил ворота. Голкипер Львова Александр Ильющенков не успел среагировать на удар. Даже партнеры по команде ожидали, что форвард будет делать навес, но тот принял очень нестандартное решение.

В итоге шедевр Довбыка на старте помог команде одержать минимальную победу.

Гол Довбыка и обзор матча Львов – СК Днепр-1