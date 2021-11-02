Напередодні зустрічі з боснійцями в рамках відбору на ЧС-2022, який відбудеться 16 листопада, підопічні Олександра Петракова зіграють товариський матч з Болгарією. Українська асоціація футболу анонсувала продаж квитків.

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Реалізація перепусток відбуватиметься виключно онлайн на сайті ticketsbox.com. Ціновий діапазон – від 200 до 800 грн. УАФ нагадує про обмеження – не більше чотирьох квитків для однієї особи.

Для придбання перепусток необхідно надати згоду про ознайомлення з правилами придбання та використання квитків, а також ввести свої дані, зокрема, прізвище, ім'я та по батькові, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Також УАФ нагадує, що поєдинок відбудеться із дотриманням усіх чинних карантинних норм згідно з Постановою КМУ №1236 від 9 грудня 2020 року. Вхід на стадіон "Чорноморець" здійснюватиметься за обов’язкової наявності квитка, а також документа, який посвідчує особу, та одного з документів, що підтверджує вакцинацію/ПЛР-тест відповідно до переліку.