В преддверии встречи с боснийцами в рамках отбора на ЧМ-2022, который состоится 16 ноября, подопечные Александра Петракова сыграют товарищеский матч с Болгарией. Украинская ассоциация футбола анонсировала продажу билетов.

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Реализация пропусков будет производиться исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Ценовой диапазон – от 200 до 800 грн. УАФ напоминает об ограничениях – не более четырех билетов для одного человека.

Для приобретения пропусков необходимо дать согласие на ознакомление с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести свои данные, в частности, фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место жительства всех лиц, на которых покупаются билеты.

Также УАФ напоминает, что поединок состоится с соблюдением всех действующих карантинных норм, согласно Постановлению КМУ №1236 от 9 декабря 2020 года. Вход на стадион "Черноморец" будет осуществляться при обязательном наличии билета, а также документа, удостоверяющего личность, и одного из документов, подтверждающих вакцинацию/ПЦР-тест в соответствии с перечнем.