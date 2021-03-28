Президент київського Динамо Ігор Суркіса розповів про ситуацію у лазареті команди.

Футболісти київського Динамо Віктор Циганков та Артем Бєсєдін пропускають березневі поєдинки збірної України через травми. Однак вже незабаром ключові футболісти киян повинні повернутися на поле.

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"Бєсєдін буде тренуватися вже з наступного тижня. А Циганкову ще, напевно, потрібен тиждень", – сказав після спарингу з бухарестським Динамо президент київського клубу Ігор Суркіс.

Варто зауважити, що свій попередній матч за українську національну команду Бєсєдін провів у листопаді 2019 року – тоді Артем відзначився голом у ворота збірної Сербії (2:2). Циганков востаннє грав і забивав за "синьо-жовтих" у жовтні минулого року в поєдинку із збірною Іспанії (1:0). Обидва футболісти травмувалися у недавньому матчу УПЛ проти Руха.