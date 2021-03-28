Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі списком футболістів, які зіграють з фінами у матчі 2-го туру відбору до ЧС-2022.

Шевченко включив у заявку на матч проти Фінляндії 23 гравців. У списку відсутні Лунін, Шепелєв, Різник, Тимчик та Довбик, а також Ярмоленко, який повернувся до розташування Вест Хема.

До теми Шевченко озвучив плани на гру з Фінляндією: пресконференція наставника збірної України

Заявка України на матч проти Фінляндії:

Голкіпери: Бущан, Пятов, Трубін.

Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Сирота, Конопля, Михайліченко, Миколенко, Караваєв, Матвієнко.

Півзахисники: Сидорчук, Шапаренко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Зубков, Зінченко, Макаренко, Коваленко.

Нападники: Яремчук, Мораєс.

Матч кваліфікації ЧС-2022 Україна – Фінляндія відбудеться сьогодні, 28 березня, стартовий свисток пролунає о 21:45.