Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о ситуации в лазарете команды.

Футболисты киевского Динамо Виктор Цыганков и Артем Беседин пропускают мартовские поединки сборной Украины из-за травм. Однако уже вскоре ключевые футболисты киевлян должны вернуться на поле.

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"Беседин будет тренироваться уже со следующей недели. А Цыганкову еще, наверное, нужна неделя", – сказал после спарринга с бухарестским Динамо президент киевского клуба Игорь Суркис.

Стоит заметить, что свой предыдущий матч за украинскую национальную команду Беседин провел в ноябре 2019 года – тогда Артем отметился голом в ворота сборной Сербии (2:2). Цыганков в последний раз играл и забивал за "сине-желтых" в октябре прошлого года в поединке со сборной Испании (1:0). Оба футболиста получили травмы в недавнем матча УПЛ против Руха.