Колишній хавбек "жовто-синіх" Максим Калініченко сподівається, що рішення про повернення Маліновського було особистим бажанням Петракова. Експерт переконаний, що збірній треба гравець такого калібру, і це потрібно розуміти самому, а не піддаватися зовнішньому впливу.

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Такого футболіста як Маліновський, який грає в одному з найкращих клубів провідної ліги Європи, напевне, можна й треба туди вбудовувати. Тому я сподіваюся, що це все ж здоровий глузд, а не вплив ззовні,

– сказав Калініченко.

Нагадаємо, після приходу у збірну Петраков посадив Маліновського на лаву запасних. Між ним виник конфлікт, через який тренер не викликав хавбека Аталанти на жовтневі матчі проти Фінляндії (2:1) та Боснії (1:1).