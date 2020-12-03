Защитник сборной Украины вылечился от коронавируса и вернулся в состав чемпиона Бельгии. В пятом туре Лиги чемпионов Брюгге разгромил российский Зенит (3:0).

Бельгийский Брюгге не оставил шансов сопернику. В первом тайме хозяева открыли счет усилиями Шарля де Кетеларе. После перерыва бельгийцы забили еще дважды: сначала пенальти реализовал Ханс Ванакен, а точку во встрече поставил Ноа Ланг.

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Эдуард Соболь появился на поле на 87-й минуте вместо Ванакена. Свой предыдущий матч за Брюгге украинец провел почти месяц назад, 8 ноября, в чемпионате. Всего Соболь в этом сезоне принял участие в четырех поединках Брюгге в Лиге чемпионов.

Накануне заключительного тура бельгийская команда еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала. Лидирует в группе F дортмундская Боруссия с 10 очками. На балл меньше у Лацио. Команда Соболя имеет в активе 7 пунктов. Зенит потерял все шансы на евровесну – питерцы заработали одно очко. Уже на следующей неделе Брюгге отправится в Рим, где встретится с Лацио, а Боруссия поедет в Россию.