Суперкубок Бельгії

Брюгге – Генк – 3:2

Голи: Мітровіч, 45+3, Ланг, 48 (пен), Мата, 50 – Бонгонда, 44, Уронен, 90+4

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Соболь не потрапив у заявку на матч, тож не міг допомогти парнерам на футбольному полі. Втім, чемпіони Бельгії впоралися і без нього.

Брюгге пропустив першим, але ще до перерви відновив статус-кво. Початок другого тайму був повністю за господарями – вони двічі змусили голкіпера Генка виймати м'яча з воріт. Пропущений гол на останніх хвилинах матчу вже нічого не вирішував.

"Синьо-чорні" завоювали 16-й Суперкубок Бельгії у своїй історії та перший трофей у сезоні 2021/22.