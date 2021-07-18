Суперкубок Бельгии

Брюгге – Генк – 3:2

Голы: Митрович 45+3, Ланг, 48 (пен), Мата, 50 – Бонгонда, 44, Уронен, 90+4

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Соболь не попал в заявку на матч, поэтому не мог помочь парнеров на футбольном поле. Впрочем, чемпионы Бельгии справились и без него.

Брюгге пропустил первым, но еще до перерыва восстановил статус-кво. Начало второго тайма был полностью за хозяевами – они дважды заставили голкипера Генка вынимать мяч из ворот. Пропущенный гол на последних минутах матча уже ничего не решал.

"Сине-черные" завоевали 16-й Суперкубок Бельгии в своей истории и первый трофей в сезоне 2021/22.