Защитник Брюгге и сборной Украины Эдуард Соболь уже вернулся в заявку команды после того, как переболел на COVID-19.

По словам футболиста, две недели без футбола были очень тяжелыми, однако сейчас он полон сил и готов помочь команде на футбольном поле. Об этом он рассказал в комментарии Матч ТВ.

Читайте также: Соболь сыграл в Лиге чемпионов – команда украинца осрамила Зенит

"Был без футбола почти две недели, это было ужасное время для меня. Сейчас чувствую себя хорошо и счастлив присоединиться к команде, помогать ей и быть способным играть в принципе.

В сборной Украины было восемь игроков, которые подхватили коронавирус, так что невозможно понять, когда и от кого ты мог заразиться. Не лучшие времена для сборной.

Сейчас самочувствие хорошее, я готов играть. До этого ощущения были не самыми приятными, но теперь я восстановился и в целом чувствую себя так же, как до болезни", – рассказал футболист.