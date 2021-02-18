Голкіпер бельгійського Брюгге Сімон Міньйоле розсипався у компліментах Едуарду Соболю. Українець не зіграє перший матч проти Динамо через дискваліфікацію.

На думку Сімона Міньйоле, Соболь – найкращий лівий захисник, який повернувся в оптимальну форму після хвороби на COVID-19.

Цікаво Україна залишилася в топі найсильніших команд світу

Голкіпер розповів, що менша кількість ігрового часу українця – невдалий збіг обставин, а преса після червоної картки у матчі з Лаціо зробила з нього цапа-відбувайла. Але українець гідно витримав випробування і став ще сильнішим.

Можливо, частково тому і тренери стали ставитися до нього трохи критичніше і вимогливіше. Перед ними тепер постало питання: хто замінить Соболя у першому матчі в Києві, який він повинен пропустити. Спочатку пробували Рікку, потім зупинилися на Денсвілі. Як на мене, Соболь зараз у чудовій формі, його гра так само надійна і стабільна, як і раніше. Думаю, що вже найближчим часом він повернеться в основу команди, тому що на своїй позиції він зараз просто найкращий, – сказав Міньйоле.