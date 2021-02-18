Голкипер бельгийского Брюгге Симон Миньоле рассыпался в комплиментах Эдуарду Соболю. Украинец не сыграет первый матч против Динамо из-за дисквалификации.

По мнению Симона Миньоле, Соболь – лучший левый защитник, который вернулся в оптимальную форму после болезни на COVID-19.

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Голкипер рассказал, что меньшее количество игрового времени украинца – неудачное стечение обстоятельств, а пресса после красной карточки в матче с Лацио сделала из него козла отпущения. Но украинец достойно выдержал испытание и стал еще сильнее.

Возможно, отчасти потому и тренеры стали относиться к нему немного критичнее и требовательнее. Перед ними теперь встал вопрос: кто заменит Соболя в первом матче в Киеве, который он должен пропустить? Сначала пробовали Рикку, потом остановились на Денсвиле. Как по мне, Соболь сейчас в прекрасной форме, его игра так же надежна и стабильна, как и раньше. Думаю, что уже в ближайшее время он вернется в основу команды, потому что на своей позиции он сейчас просто лучший, – сказал Миньйоле.