Соболь допоміг Брюгге зробити крок до чемпіонства
Український захисник Едуард Соболь допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу і відірватися від переслідувачів.
Джерело: 24 канал
У матчі 23 туру чемпіонату Бельгії Брюгге приймав Стандард. Українець Едуард Соболь вийшов на поле зі стартових хвилин та відіграв увесь матч.
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Першими відзначилися гості, але Брюгге вийшов вперед ще до перерви. На початку другого тайму господарі знову розхитали захист суперника та поставили крапку в матчі.
Брюгге має в активі 57 очок та відірвався від Антверпена на 14 залікових пунктів.
Ліга Жюпіле, 23 тур
Брюгге – Стандард – 3:1
Голи: Ванакен, 19, Дост, 41, Ланг, 49 – Бокаді, 3
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