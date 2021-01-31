Український захисник Едуард Соболь допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу і відірватися від переслідувачів.

Джерело: 24 канал

У матчі 23 туру чемпіонату Бельгії Брюгге приймав Стандард. Українець Едуард Соболь вийшов на поле зі стартових хвилин та відіграв увесь матч.

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Першими відзначилися гості, але Брюгге вийшов вперед ще до перерви. На початку другого тайму господарі знову розхитали захист суперника та поставили крапку в матчі.

Брюгге має в активі 57 очок та відірвався від Антверпена на 14 залікових пунктів.

Ліга Жюпіле, 23 тур

Брюгге – Стандард – 3:1

Голи: Ванакен, 19, Дост, 41, Ланг, 49 – Бокаді, 3