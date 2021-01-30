Український універсал Олександр Зінченко знову допоміг "містянам" зробити крок до чемпіонства.

Джерело: 24 канал

У матчі 21 туру АПЛ Манчестер Сіті приймав Шеффілд Юнайтед. Олександр Зінченко вийшов на позиції лівого захисника та відіграв увесь матч.

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"Містянам" вдалося забити швидкий гол, який став єдиним у матчі. Команда Гвардіоли набарала 44 очки та закріпилася на вершині таблиці АПЛ, маючи матч у запасі.

АПЛ, 21 тур

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – 1:0

Гол: Габріел Жезус, 9