Украинский защитник Эдуард Соболь помог своей команде одержать уверенную победу и оторваться от преследователей.

Источник: 24 канал

В матче 23 тура чемпионата Бельгии Брюгге принимал Стандард. Украинец Эдуард Соболь вышел на поле со стартовых минут и отыграл весь матч.

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Первыми отличились гости, но Брюгге вышел вперед еще до перерыва. В начале второго тайма хозяева вновь расшатали защиту соперника и поставили точку в матче.

Брюгге имеет в активе 57 очков и оторвался от Антверпена на 14 зачетных пунктов.

Лига Жюпиле, 23 тур

Брюгге – Стандард – 3:1

Голы: Ванакен, 19 Дост, 41, Ланг, 49 – Бокади, 3