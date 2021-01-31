Соболь помог Брюгге сделать шаг к чемпионству
Украинский защитник Эдуард Соболь помог своей команде одержать уверенную победу и оторваться от преследователей.
Источник: 24 канал
В матче 23 тура чемпионата Бельгии Брюгге принимал Стандард. Украинец Эдуард Соболь вышел на поле со стартовых минут и отыграл весь матч.
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Первыми отличились гости, но Брюгге вышел вперед еще до перерыва. В начале второго тайма хозяева вновь расшатали защиту соперника и поставили точку в матче.
Брюгге имеет в активе 57 очков и оторвался от Антверпена на 14 зачетных пунктов.
Лига Жюпиле, 23 тур
Брюгге – Стандард – 3:1
Голы: Ванакен, 19 Дост, 41, Ланг, 49 – Бокади, 3
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