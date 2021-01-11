Брюгге продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Бельгії та збільшив відрив від Генка.

У матчі 30 туру чемпіонату Бельгії Сент-Трюйден приймав Брюгге, повідомляє Збірна24.

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Українець Едуард Соболь вийшов у стартовому складі господарів та провів на полі увесь матч.

Ще до перерви Брюгге двічі святкував взяття воріт, що дозволило гостям суттєво скинути обороти у другій половині. Господарі відквитали один м'яч, але вирвати нічию не змогли.

Брюгге має в активі 42 очки та відірвався від Генка, який розписав нічию, на 4 залікові пункти.

Чемпіонат Бельгії, 30 тур

Сент-Трюйден – Брюгге – 1:2

Голи: Буату, 55 – Дост, 13, Ланг, 35