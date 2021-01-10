Мехелен продовжив переможну ходу – Швед знову отримав ігровий час
Українець вже традиційно вийшов на поле наприкінці поєдинку.
Перший тайм дербі Мехелена та Антверпена виявився безгольовим, зате по перерві господарі тричі вразили ворота суперника і впевнено перемогли.
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Українець Мар’ян Швед вийшов на заміну на 72-й хвилині, коли усі питання були зняті. Футболіст Мехелена не був особливо помітним, вісім разів доторкнувся до м’яча і віддав чотири передачі (усі точні).
Відтак, Мехелен перемагає у третьому турі поспіль і кожного разу на полі з’являється український легіонер. Поки роль Шведа не ключова (загалом один гол у шести матчах), проте Мар’ян отримує свій ігровий час.
Команда українця йде на 13-й сходинці у Лізі Жупіле, маючи в активі 23 пункти. У суботу Мехелен зіграє на виїзді із Шарлеруа, який посідає третє місце у турнірній таблиці.
Чемпіонат Бельгії, 30-й тур
Мехелен – Антверпен 3:0
Голи: Схофс, 59, Хайреманс, 63, 67.
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