Брюгге продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Бельгии и увеличил отрыв от Генка.

В матче 30 тура чемпионата Бельгии Сент-Трюйден принимал Брюгге, сообщает Сборная24.

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Украинец Эдуард Соболь вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь матч.

Еще до перерыва Брюгге дважды праздновал взятие ворот, что позволило гостям существенно сбросить обороты во второй половине. Хозяева отыграли один мяч, но вырвать ничью не смогли.

Брюгге имеет в активе 42 очка и оторвался от Генка, который расписал ничью, на 4 зачетных пункта.

Чемпионат Бельгии, 30 тур

Сент-Трюйден – Брюгге – 1:2

Голы: Буато, 55 – Дост, 13 Ланг, 35