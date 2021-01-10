Італійські ЗМІ розсекретили подробиці попереднього контракту Віктора Коваленка з Аталантою.

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко дограє поточний сезон у складі "гірників", повідомляє портал Calciomercato.

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Повноцінним гравцем Аталанти хавбек стане влітку, коли покине Шахтар на правах вільного агента. Контракт 24-річного футболіста з клубом із Бергамо розрахований на 5 років, стверджує джерело.

У поточному сезоні Коваленко провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює хавбека у 4,5 млн євро.