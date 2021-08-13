Андерлехт вирішив попрощатися з українським хавбеком Євгеном Макаренком та продати його в Фехервар. Заробити на трансфері велику суму бельгійцям не вдалося.

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За інформацією ЗМІ, перехід українця обійшовся угорцям лише у 200 тисяч євро. Бельгійський гранд не розраховував на футболіста, тому вирішив віддати його навіть за такі незначні кошти.

Нагадаємо, Макаренко попередній сезон провів в оренді у Кортрейку. Також хавбек грав за національну збірну України на Євро-2020.

Кольори Фехервара захищає ще один українець – Іван Петряк, який є одним із лідерів команди.