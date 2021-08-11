70-річний фахівець ще хоче спробувати свої сили у футболі, тому очікує пропозицій від клубів. Зараз він взяв творчу відпустку та буде детально вивчати кожен варіант, адже не хоче зіпсувати собі кар'єру.

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На його думку, Металіст зараз добре грає, тому не потребує його послуг, а більш реальною пропозиція може стати, коли команда вийде в УПЛ.

Ще не думав про це. Буде так, значить, добре. Краще, щоб було. Подивимося, як воно буде,

– сказав Маркевич.

Нагадаємо, Маркевич пішов з УАФ, де працював останні 5 років, через те, що йому не запропонували місце тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка.

Окрім того, в Сергія Реброва виникли труднощі із розірвання контракту з Аль-Айном, тому, скоріш за все, очолити збірну в нього не вийде.

УАФ обіцяла призначити головного тренера команди завтра, 12 серпня. 1 та 4 вересня Україна гратиме проти Казахстану та Франції у кваліфікації на ЧС-2022.