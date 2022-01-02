Не в захваті від перспектив нападника і колишній гравець Динамо, а нині футбольний експерт Віктор Леоненко. На його думку, Супряга розчарував усіх, хто роздавав йому аванси.

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Хто став розчаруванням року? Супряга? Я слабких навіть не хочу опускати вниз. Знаю, що мене слухають та прислухаються. Якщо я скажу, що Супряга – хр**ь, то він вже ніколи не заграє,

– сказав Леоненко.

Нагадаємо, у поточному сезоні 21-річний форвард лише 3 рази виходив на футбоьне поле. Він не зумів виправдати очікувань Мірчі Луческу, тому опинився у глибокому запасі. Румунський фахівець навіть надав перевагу Денису Гармашу, коли потребував центрального нападника.

Раніше лунала інформація, що Супряга потрапив на радари клубів Серії А, але жоден клуб не готовий платити багато за футболіста, який не має ігрової практики. Натомість Динамо хоче отримати за Владислава багато грошей.