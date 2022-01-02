Не в восторге от перспектив нападающего и бывший игрок Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко. По его мнению, Супряга разочаровал всех, кто раздавал ему авансы.

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Кто стал разочарованием года? Супряга? Я слабых даже не хочу опускать вниз. Знаю, что меня слушают и прислушиваются. Если я скажу, что Супряга – хр**ь, то он уже никогда не заиграет,

– сказал Леоненко.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний форвард только 3 раза выходил на футбольное поле. Он не сумел оправдать ожидания Мирчи Луческу, поэтому оказался в глубоком запасе. Румынский специалист даже предпочел Дениса Гармаша, когда нуждался в центральном нападающем.

Ранее звучала информация, что Супряга попал на радары клубов Серии А, но ни один клуб не готов платить много за футболиста, у которого нет игровой практики. В свою очередь Динамо хочет получить за Владислава много денег.