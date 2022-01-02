Молодий футболіст вдячний рідному клубу та бажає йому подальших успіхів. Єдине, про що шкодує Віталій – відсутності можливості попрощатися з партнерами по команді та працівниками клубу.

Цікаво Миколенко визначився з номером в Евертоні – раніше він належав головній зірці команди

"Для мене важлива не лише команда, а й люди, які перебувають біля команди. Усі люди, які працюють на базі.

Мене дуже зачепило те, що я не можу нормально попрощатися. Всі у відпустці, їх неможливо зібрати. Я розмовляв з Шапаренком, з Поповим, з Лєднєвим. Можна це перенести на літо. Коли чемпіонат завершиться, тоді можна щось вигадати", – сказав Миколенко.

Евертон представив Миколенка у своїй футболці 1 січня. Захисник підписав контракт з новим клубом до червня 2026 року.