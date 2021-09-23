Майбутній суперник "синьо-жовтих" має у розпорядженні оптимальний склад. Серед викликаних – Едін Джеко та Міралем П'яніч.
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Воротарі: Ібрахім Шехіч (Коньяспор, Туреччина), Нікола Васіль (Санкт-Паулі, Німеччина), Кенан Піріч (Атромітос, Греція).
Захисники: Бранімір Ципетіч (Локомотива, Хорватія), Матео Сушич (ЧФР, Румунія, Юсуф Газібеговіч (Штурм, Австрія), Сеад Колашинац (Арсенал, Англія), Ельдар Чівіч, Аднан Ковачевіч (обидва – Ференцварош, Угорщина), Анел Ахмедходжич (Мальме, Швеція), Денніс Хаджикадуніч (Ростов, Росія), Сініша Санічанін (Партизан, Сербія), Александар Йовічіч (Горіца, Хорватія), Айдін Нукіч (Тузла).
Півзахисники: Амір Хаджиахметовіч (Коньяспор, Туреччина), Стіпе Лончар (Ференцварош, Угорщина), Міралем П'яніч (Бешикташ, Туреччина), Амер Гояк (Динамо З, Хорватія), Гойко Цімірот (Стандард, Бельгія), Марко Вранчіч (Сток Сіті, Англія), Мірослав Стевановіч (Серветт, Швейцарія), Аді Наліч (Мальме, Швеція), Алмедін Зількіч (Олімпія, Словенія).
Нападники: Едін Джеко (Інтер, Італія), Лука Менало (Динамо З, Хорватія), Ермедін Деміровіч (Фрайбург, Німеччина), Смаіл Превляк (Ейпен, Бельгія).
Заявка збірної Боснії та Герцеговини
Боснійці у жовтні проведуть два матчі відбору: 9 жовтня з Казахстаном в Нур-Султані та 12 жовтня з Україною у Львові.